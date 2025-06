Calciomercato Milan colpo dalla Big | Allegri gongola

Il calciomercato estivo infiamma il Milan, che si prepara a stupire i suoi tifosi con un colpo da big. Dopo l’addio di Reijnders e una stagione ricca di alti e bassi, i rossoneri sono pronti a rinforzarsi sotto la guida di Allegri, che gongola per questa nuova opportunità . La campagna acquisti promette grandi sorprese: il futuro del Milan si scrive ora, e le sorprese non sono finite.

In casa Milan, dopo l’addio Reijnders, bisogna registrare un colpo per Max Allegri. Dopo una stagione davvero da dimenticare, dove come unica notizia positiva è stata la vittoria della Supercoppa italiana, in casa Milan ci sono stati dei profondi cambiamenti. Il primo, ovviamente, è stato l’avvicendamento sulla panchina rossonera tra Sergio Conceicao e Massimiliano Allegri. (Ansa Foto) tvplay.it Il tecnico toscano, infatti, è tornato alla guida del Milan dopo la bellezza di undici anni. Massimiliano Allegri, dunque, ha firmato con la squadra meneghina un contratto biennale con opzione per il terzo a 5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Milan, colpo dalla Big: Allegri gongola

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Doccia fredda per il Milan: salta il primo colpo richiesto da Allegri #Milan #SerieA #Calciomercato #SpazioMilan #AcMilan Vai su X

#Allegri pazzo di #Rabiot! Il tecnico sogna di portare il centrocampista francese al #Milan: ecco il piano per il colpo! #Calciomercato #Rossoneri #SerieA #Football #acmilaninside Vai su Facebook

Calciomercato Milan, non solo cessioni: per i bookie Allegri pronto a riabbracciare Chiesa, in quota avanza il colpo Garnacho; Calciomercato Milan – Colpo top, poco fa l’annuncio: “Accordo a un passo!”; Milan, Allegri l’ha chiesto alla Juve: è un fedelissimo.

Milan: doppio acquisto dall’Arsenal, li vuole Allegri Secondo calcionow.it: Doppio colpo dall’Arsenal per Allegri che ha fatto 2 nomi per il calciomercato del Milan.