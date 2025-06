Calciomercato Milan cinque squadre su Colombo | ecco dove può finire

Il calciomercato del Milan si anima con il futuro di Lorenzo Colombo in primo piano. Il giovane attaccante, ambito da cinque squadre, sta attirando l’attenzione non solo del Pisa, ma anche di altri club di Serie A pronti a scommettere sul suo potenziale. La sua destinazione potrebbe cambiare le sorti della sua carriera e influenzare le strategie dei rossoneri. Ma dove finirà davvero? Scopriamo insieme le ultime novità di questa intrigante trattativa.

Lorenzo Colombo è nel mirino del Pisa. Oltre ai toscani, altri club di Serie A vorrebbero il talento del Milan per questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, cinque squadre su Colombo: ecco dove può finire

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - colombo - cinque

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? Galeone su Allegri al Milan: "È casa sua, può vincere lo scudetto!" Le rivelazioni a 7Gold e lo scenario tattico secondo il suo maestro #Milan #Allegri #Galeone #SerieA #Calciomercato #Scudetto #Leao #Pulisic #Theo #Tattica Vai su Facebook

Calciomercato Milan, cinque squadre su Colombo: ecco dove può finire; Empoli-Milan 0-2, gol e highlights: la decidono Leao e Gimenez; Milan-Empoli, le pagelle di CM: Reijnders fuori categoria, Fofana impressionante. Finalmente Morata.

Calciomercato Milan, cambia il futuro improvvisamente dell’attaccante: partenza in vista per lui Segnala milannews24.com: Calciomercato Milan, cambia il futuro improvvisamente dell’attaccante: partenza in vista per lui.