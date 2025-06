Calciomercato Milan Chukwueze al Betis? Dalla Spagna | Ecco la formula

Il calciomercato del Milan si infiamma: Samuel Chukwueze, talento nigeriano e protagonista in rossonero, potrebbe volare in Spagna al Betis. La trattativa sta prendendo forma e si prospetta una formula interessante per entrambe le squadre. Scopriamo i dettagli di questa possibile operazione che potrebbe rivoluzionare il futuro esterno del club spagnolo. Ecco la possibile soluzione che apre nuove sfide per il calciatore e i club coinvolti.

Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Milan, potrebbe accasarsi al Betis in vista della prossima stagione: ecco la possibile formula.

