Calciomercato l’Atletico Madrid prova ad accelerare per Theo Hernandez! Il MIlan potrebbe cederlo se…

Il calciomercato entra nel vivo e l’Atletico Madrid fa sul serio per Theo Hernandez! Il difensore del Milan potrebbe presto tornare in Spagna, una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola in casa rossonera. Con i colpi di scena dietro l’angolo, tutto è possibile: il futuro di Hernandez si deciderà nelle prossime settimane, e il mercato non smette di sorprendere. Resta sintonizzato, perché potrebbero arrivare sviluppi clamorosi…

Calciomercato, l’Atletico Madrid prova ad accelerare per Theo Hernandez! Il MIlan potrebbe cederlo se. Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una trattativa che potrebbe segnare una svolta: Theo Hernandez è sempre più vicino al ritorno all’Atletico Madrid, ma questa volta nella casa ufficiale. Secondo le ultime notizie, il club spagnolo avrebbe accelerato i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato, l’Atletico Madrid prova ad accelerare per Theo Hernandez! Il MIlan potrebbe cederlo se…

