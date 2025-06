Calciomercato Juventus | Theo Hernandez sempre più vicino all’Atletico Madrid Contatti continui e offerta aumentata ultimissimi sviluppi sul terzino

Il calciomercato della Juventus vive momenti di grande fermento: Theo Hernandez, uno dei terzini più ambiti, si avvicina sempre più all’Atletico Madrid. Con contatti continui e un’offerta in aumento, le ultime indiscrezioni di Sky Sport rivelano che l’affare è ormai più vicino che mai. La corsa per il talento del Milan si fa incandescente, lasciando i tifosi bianconeri con il fiato sospeso, pronti a scoprire gli sviluppi dell’ultima ora.

Calciomercato Juventus: Theo Hernandez si avvicina all’Atletico Madrid. Contatti continui e offerta in rialzo, ultimissimi aggiornamenti sul terzino. L’ Atletico Madrid sembra aver intensificato i suoi sforzi per riportare Theo Hernandez nella capitale spagnola, e le ultime novità raccontate da Sky Sport suggeriscono che un accordo con il Milan potrebbe essere più vicino che mai. Dopo un’offerta iniziale che non aveva convinto i rossoneri, i Colchoneros avrebbero rilanciato con una proposta migliore (20 milioni di euro), indicando una chiara volontà di concludere l’operazione. Questo segna un’accelerazione significativa nella trattativa per uno dei terzini sinistri più corteggiati d’Europa e accostato, nelle scorse settimane, anche al calciomercato Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com