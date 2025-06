Calciomercato Juventus | solo una proposta faraonica può portarlo via da Torino! Pretendenti avvisate lascerà i bianconeri solo in questo caso

Calciomercato Juventus: potrebbe lasciare i bianconeri solo per un’offerta faraonica! Pretendenti avvisate, lascerĂ Torino solo in questo caso. Le ultime notizie sul calciomercato estivo 2025 della Juventus mandano un messaggio forte e chiaro alle pretendenti: Andrea Cambiaso non si tocca. L’esterno della Nazionale, pezzo pregiato della rosa bianconera, è stato dichiarato ufficialmente incedibile, smorzando sul nascere le voci di una possibile cessione. A riportare la posizione netta del club è l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo PedullĂ . La posizione della Juventus: serve un’offerta “faraonica”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: solo una proposta faraonica può portarlo via da Torino! Pretendenti avvisate, lascerĂ i bianconeri solo in questo caso

