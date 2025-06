Calciomercato Juventus la richiesta della rivale gela i bianconeri | 45 milioni di euro per quel colpo in Serie A! Rivelazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: la rivale Lazio mette sul piatto 45 milioni di euro per Nuno Tavares, un colpo in Serie A che fa tremare i bianconeri. La trattativa si fa complessa e il futuro del talentuoso esterno portoghese rischia di essere deciso da un'offerta da capogiro. Resta da capire se la Juventus saprà rispondere adeguatamente a questa sfida.

Calciomercato Juventus, 45 milioni di euro per quel colpo! Arrivano importanti novità sul futuro di un obiettivo dei bianconeri. Come rivelato da Cittaceleste.it, portale vicino agli ambienti biancocelesti, la Lazio sarebbe intenzionata a sedersi al tavolo delle trattative per Nuno Tavares solo a partire da offerte di 45 milioni di euro. Il club di Lotito, infatti, dovrà riservare una percentuale sulla futura rivendita all' Arsenal, che si aggirerebbe intorno al 35 al 40%. Su Nuno Tavares è segnalato anche il calciomercato Juventus.

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Intermediari bianconeri in contatto con Victor Gyokeres Secondo Tuttosport la Juventus sarebbe effettivamente interessata all'attaccante svedese, che vale però almeno 70 milioni di euro La prima alternativa nel reparto offensivo è Matteo Retegui. Capoca Vai su Facebook

La Juventus si qualifica alla prossima Champions League e scatta il rinnovo automatico per Igor Tudor, che adesso ha un contratto fino al 30 giugno 2026 a circa 2 milioni di euro. Il club bianconero può decidere di interrompere il rapporto con l’allenatore croa Vai su X

Calciomercato Juventus, Comolli lavora al super colpo! Serviranno 70 milioni di euro: tutto dipenderà da quel bianconero. Gli ultimi aggiornamenti Segnala juventusnews24.com: Gli aggiornamenti sul mercato in entrata, dipende tutto da Vlahovic La Juventus sogna Gyokeres.