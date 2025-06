Calciomercato Juve svelate le cifre dell’affare | serviranno oltre 30 milioni di euro! La risposta della dirigenza Rivelazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma: per il riscatto di Francisco Conceicao, ci vorranno oltre 30 milioni di euro. La dirigenza bianconera è pronta a fare una scelta strategica, ma le cifre sono da capogiro. Cosa ci riserva il futuro di questo talento portoghese? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti esclusivi sul mercato dei campioni d’Italia.

Calciomercato Juve, oltre 30 milioni di euro! La risposta del club bianconero per il riscatto di Francisco Conceicao. Cosa filtra sul portoghese. L'esperto di mercato Luca Marchetti, nel suo editoriale per TMW, ha fornito aggiornamenti anche per quanto riguarda il calciomercato Juve. Il suo punto sul futuro di Francisco Conceicao. CONCEICAO – «Per il portoghese resta alto il prezzo del riscatto (32 milioni), cifra che la Juve non intende versare senza uno sconto, per il francese si continuerĂ a trattare per un nuovo prestito».