Calciomercato Juve il direttore tecnico potrebbe arrivare da una rivale | nome nuovo per la dirigenza bianconera! Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un nome che fa rumore: Roberto Goretti, attuale direttore tecnico della Fiorentina, potrebbe approdare alla Vecchia Signora. Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare la strategia di mercato e rafforzare la nuova era bianconera. Ma chi è realmente Goretti e quali sono le sue potenzialità? Scopriamo tutti i dettagli e le implicazioni di questa possibile svolta.

Calciomercato Juve, nome nuovo per la dirigenza! I dettagli: ecco chi √® ed il ruolo che potrebbe ricoprire in bianconero. La nuova dirigenza della Juventus cerca gli ultimi tasselli. Come annunciato dal dg Comolli, arriver√† un direttore sportivo insieme ad un direttore tecnico. Il nome nuovo √® quello di Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, stimato per la sua visione manageriale e per la valorizzazione dei giovani. A riportare la notizia √® La Gazzetta dello Sport: il ruolo di dt potrebbe essere ricoperto da Goretti. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il direttore tecnico potrebbe arrivare da una rivale: nome nuovo per la dirigenza bianconera! Tutti i dettagli

Milan, caccia al nuovo direttore sportivo: Furlani adesso deve sciogliere le riserve! Torna in pole un candidato: il nome - Il Milan è in cerca di un nuovo direttore sportivo e Giorgio Furlani deve ora sciogliere le riserve. Secondo Tuttosport, un candidato è tornato in pole position per ricoprire un ruolo chiave nel rilancio della squadra rossonera, pronto a fare la differenza in un momento cruciale per il club.

Dirigenza Juve: quando arrivano i due nuovi direttori? Comolli fa questo annuncio, svelate le tempistiche per il riassetto bianconero Secondo juventusnews24.com: Dirigenza Juve, Comolli predica calma per la scelta del nuovo direttore sportivo: il suo annuncio evidenzia queste tempistiche Il nuovo direttore sportivo della Juve non sarà Riccardo Pecini.