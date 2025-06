Calciomercato Juve i rinnovi di questi due bianconeri sono bloccati | tutti i dettagli sulle mosse del club

Il calciomercato della Juventus si infiamma con i rinnovi di Gatti e McKennie ancora bloccati, creando un clima di incertezza e attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre il club lavora per trovare una soluzione, Alfredo PedullĂ analizza le mosse strategiche in vista del futuro. La questione sarĂ al centro delle prossime settimane, e tutto potrebbe cambiare dopo il Mondiale per Club con il Napoli...

Calciomercato Juve, i rinnovi di questi due bianconeri sono bloccati: la situazione e cosa sta accadendo. Il giornalista Alfredo PedullĂ ha fatto il punto su quelli che potrebbero essere i rinnovi in casa Juve, soffermandosi su Gatti e McKennie. Il terzino Savona è stato rinnovato fino al 2030 mentre per gli altri due bianconeri la situazione è piĂą complicata e se ne riparlerĂ dopo il Mondiale per Club con il Napoli sempre forte sul difensore. PAROLE – «Per Gatti e McKennie sono bloccati i rinnovi». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, i rinnovi di questi due bianconeri sono bloccati: tutti i dettagli sulle mosse del club

Rinnovi Juve, non solo McKennie e Gatti. Rivelazione: «Molto vicino l’accordo anche per questo bianconero» - I rinnovi in casa Juventus sono sempre al centro dell'attenzione, con McKennie e Gatti prossimi a firmare nuovi contratti.

