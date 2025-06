Calciomercato Juve Guardalà rivela il futuro di un bianconero | A queste condizioni la Juventus non lo trattiene! Ci saranno contatti con Comolli

Il calciomercato della Juventus si riscalda con le ultime indiscrezioni di Giovanni Guardalà, che svela il futuro di un big bianconero e le condizioni che potrebbero portarlo a lasciare Torino. Tra possibili contatti con Comolli e scenario ancora da definire, il destino di Dusan Vlahovic si fa più incerto. La domanda che aleggia è: cosa potrebbe convincerlo a restare o a partire? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Juve, Giovanni Guardalà ha tracciato il punto riguardante il futuro di un big bianconero. Le sue dichiarazioni. A Sky Sport 24, in collegamento dalla Continassa, il giornalista Giovanni Guardalà ha delineato il futuro di Dusan Vlahovic, soffermandosi così sulla situazione dell’attaccante serbo. Ecco cosa ha rivelato sul centravanti bianconero PAROLE – «Bisogna capire se per Tudor Vlahovic è fondamentale. A quel punto bisogna capire se lui ha voglia di proseguire, abbassandosi l’ingaggio e rinnovando. Ci saranno contatti con Comolli, è una situazione complessa. In questa situazione – 12 milioni di euro d’ingaggio e in scadenza – la Juve non lo trattiene». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Guardalà rivela il futuro di un bianconero: «A queste condizioni la Juventus non lo trattiene! Ci saranno contatti con Comolli»

