Calciomercato Inter tentato il Parma! Ecco la contropartita che può sbloccare gli affari

Il calciomercato interista si infiamma con una nuova suggestione: il Parma potrebbe sbloccare accordi futuri grazie a una mossa strategica. Non si tratta solo di grandi nomi, ma anche di giovani promesse che possono fare la differenza. In questa ottica, il nome caldo è quello di Francesco Pio Esposito, il giovane centravanti che ha già dimostrato il suo valore. E ora, la vera domanda è: quale contropartita può convincere i crociati?

futuribili tra i nerazzurri e i crociati. Il calciomercato Inter non si limita alle trattative per i grandi nomi, ma si muove anche attraverso strategie complesse che coinvolgono il proprio vivaio. In quest’ottica, un profilo che intriga particolarmente il Parma è quello del giovane centravanti Francesco Pio Esposito. Reduce da un ottimo campionato di Serie B con lo Spezia, Esposito ha dimostrato un potenziale significativo, attirando le attenzioni del club emiliano. La sua crescita e la sua capacità di incidere già a livelli importanti lo rendono un asset prezioso per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tentato il Parma! Ecco la contropartita che può sbloccare gli affari

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - tentato - parma

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Questi i numeri di Chivu alla sua prima esperienza in Serie A sulla panchina del Parma: 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte? È la scelta giusta per l'Inter Vai su Facebook

Moretto: In caso di cessione di Maignan il Milan vuole fare un tentativo per Suzuki del Parma; Inter, clamoroso tentativo per Mourinho: lui avrebbe detto sì, cosa è successo; Calciomercato, le news del 4 giugno. Inter-Fabregas: l'incontro diventa un giallo, ma Cesc resta il piano A. Inzaghi-Al Hilal: è ufficiale. Reijnders al Manchester City, è fatta.

Inter, scambio con il Parma: si chiudono subito 2 colpi Secondo spaziointer.it: L'Inter è in trattative con il Parma per diversi talenti interessanti: occhio subito a un maxi scambio tra i due club italiani ...