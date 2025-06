Calciomercato Inter nome nuovo per l’attacco nerazzurro | lo scorso anno ha segnato quasi 20 gol in Germania

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con un nome nuovo per l’attacco nerazzurro: un centravanti tedesco, che lo scorso anno ha sfiorato i 20 gol in Bundesliga. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ausilio sarebbe sulle tracce di un talento di grande prospettiva, mentre il primo obiettivo resta Bonny del Parma. L’Inter punta a rinforzare il reparto offensivo per affrontare al meglio la prossima stagione. La caccia continua!

Calciomercato Inter, nome nuovo per l'attacco nerazzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ausilio sarebbe sulle tracce di un centravanti tedesco. L' Inter è alla ricerca di due nuovi attaccati in grado di rimpiazzare Arnautovic e Correa, che hanno salutato i nerazzurri a parametro zero. Il primo obiettivo rimane l'attaccante del Parma Bonny, che sembra sempre più vicino. Si defila, invece, Rasmus Hojlund, che sembrerebbe essere felice di proseguire con il Manchester United. Per questo motivo, i nerazzurri starebbero sondando altri profili e il nome nuovo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Nick Woltemade.

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - Rodrigo De Paul torna al centro delle attenzioni del mercato nerazzurro. Dopo alcune speculazioni, l'Inter ha avviato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il talento argentino, in una mossa strategica del direttore Ausilio per rinforzare il centrocampo.

#Bonny #Inter, dal paragone con #Lukaku alla spinta di #Chivu per portarlo in nerazzurro: ecco perché resta un nome forte per l'attacco Vai su X

Attacco Inter, scegli due nomi tra i papabili che porteresti in nerazzurro: - Hojlund - Castro - Bonny - Lucca - David Vai su Facebook

Inter, è Hojlund il primo nome sulla lista per l'attacco: le quote; Salah e 60 milioni: doppia operazione folle dell’Inter; Inter valuta il ritorno di Sebastiano e Francesco Esposito: anche Maldini tra le opzioni per l’attacco del 2025.

Gazzetta: “Nuovo nome tedesco per l’attacco dell’Inter” Riporta passioneinter.com: Il reparto offensivo dell’ Inter nel corso di questa sessione estiva di calciomercato può essere stravolto parecchio.