Calciomercato Inter | negli USA con i 2 nuovi Ma ci sono altri 4 giocatori nel mirino

fase strategica per l'Inter, che punta a rafforzare la rosa con innesti di qualità. Con Sucic e Luis Henrique già arrivati, la dirigenza nerazzurra non si ferma: altri quattro giocatori sono nel mirino, pronti a portare nuova energia e talento alla squadra. La trasferta americana è solo l’inizio di un’estate intensa, ricca di aspettative e sfide cruciali per il futuro dell’Inter.

Calciomercato Inter: negli USA con i 2 nuovi Sucic e Luis Henrique. Ma ci sono altri 4 giocatori nel mirino della dirigenza nerazzurra. Undici giorni dopo la delusione della finale di Champions League, l'Inter ha lasciato l' Italia per una nuova, ambiziosa sfida oltreoceano. La destinazione è Los Angeles, negli Stati Uniti, dove i nerazzurri parteciperanno al prestigioso Mondiale per Club. Un viaggio che segna l'inizio di una nuova era, con una rosa che vede già l'inserimento dei primi, attesi rinforzi. I nuovi volti in campo: Sucic e Luis Henrique Sul volo che ha portato la squadra in California, l'attenzione non poteva non ricadere sui due nuovi acquisti che hanno già raggiunto i compagni: Sucic e Luis Henrique.

Inter, la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Carboni, i due Esposito e Palacios. Ufficiali i numeri; Inter, 22 giocatori in volo per gli Stati Uniti con Chivu: c'è Sucic, la lista completa; Mondiale per Club, ecco la lista dei giocatori dell’Inter che sono partiti con Chivu.

Inter, la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Carboni, i due Esposito e Palacios. Ufficiali i numeri Scrive msn.com: Il Mondiale per Club è pronto a prendere il via e le 32 squadre qualificate hanno ufficializzato alla Fifa l`elenco dei giocatori convocati e che prenderanno parte.