Calciomercato Inter Marchetti | Da Mosquera a Leoni ecco come stanno le cose in difesa

Calciomercato Inter, Luca Marchetti aggiorna sulle mosse per la difesa dei nerazzurri. Ecco come stanno le cose per i ragazzi di Chivu. Intervenuto sulle colonne di TMW, l'esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto sull' Inter di Chivu e sulle possibili mosse in difesa, con i nomi di Leoni del Parma e Mosquera che restano caldissimi. LE TRATTATIVE – «L'Inter continua a sondare il terreno per un rinforzo difensivo under 21. Dopo Mosquera del Valencia, torna di moda Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma, allenato proprio da Chivu nell'ultima stagione. Durante la cena tra Ausilio, Marotta, Baccin e Cherubini, si è parlato anche di lui e non solo di Bonny.