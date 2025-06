Calciomercato Inter LIVE | Calhanoglu tentato dall’Arabia un nome per il vice Dumfries! Taremi resta a Milano

Il calciomercato dell'Inter è in fermento: tra voci di mercato, trattative in corso e colpi di scena, i tifosi restano con il fiato sospeso. Da Calhanoglu tentato dall’Arabia a Taremi che resta a Milano, ogni scelta può fare la differenza. Segui con noi tutte le novità in tempo reale e scopri quali strategie il club sta mettendo in campo per rinforzare la squadra e puntare al massimo successo. Il futuro nerazzurro si scrive ora!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, offerte dall’Arabia per Calhanoglu. Rovella l’erede prescelto; Squalifica Calhanoglu, chi gioca al suo posto nell'Inter; Inter, mossa a sorpresa: tentativo per Calhanoglu.

SM – Calhanoglu, offerte dall’Arabia: nessuna chiusura. L’Inter ha già pronto il sostituto Si legge su msn.com: Il regista dell'Inter ha ricevuto alcune offerte dall'Arabia e sta valutando il suo futuro.