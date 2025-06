Calciomercato Inter LIVE | 4 nomi nel mirino della dirigenza nerazzurra il Parma fissa il prezzo per Bonny!

Il calciomercato dell’Inter è in pieno fermento, con la dirigenza nerazzurra pronta a muoversi per rinforzare la rosa. Quattro nomi sono nel mirino, mentre il Parma fissa il prezzo per Bonny. Segui in tempo reale tutte le trattative, indiscrezioni e incontri, perché l’estate di mercato interista promette ancora sorprese ed emozioni. Restate con noi: il mercato non si ferma mai e ogni mossa può cambiare gli equilibri.

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, pronto il rinforzo in mediana: ecco il nuovo Modric; Inter scatenata: 12 giocatori nel mirino! Primo colpo vicinissimo? | News; Centrocampo Inter, rivoluzione a giugno? “Certi due addii, già individuato il grande sogno”.

Inter, due nomi nel mirino: Chivu li ritroverebbe dopo Parma Come scrive informazione.it: Con l’ufficialità di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter, inizia a prendere forma anche la prima lista di nomi che il tecnico romeno vorrebbe portare con sé nella nuova avventura in prima ...