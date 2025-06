Calciomercato Inter | Leoni obiettivo complicato Spuntano due alternative più accessibili

Il calciomercato Inter si infiamma con un obiettivo principale: Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, ma la sfida per assicurarselo si prospetta ardua. Tuttavia, per non perdere di vista soluzioni valide, emergono due alternative più accessibili che potrebbero fare al caso dei nerazzurri. La strategia di rafforzamento è in pieno fermento, e il reparto difensivo resta al centro delle attenzioni, pronto a sorprendere con colpi inaspettati.

per rinforzare la difesa nerazzurra. Il calciomercato Inter continua a muoversi su più fronti, e la difesa rappresenta un reparto cruciale da rinforzare in vista della prossima stagione. Il mirino della dirigenza nerazzurra è puntato con decisione su Giovanni Leoni, il giovane talentino del Parma. Nonostante la sua età, Leoni ha già dimostrato qualità importanti che lo rendono un profilo estremamente interessante per il futuro della retroguardia interista. Giovanni Leoni: talento giovane, ostacolo Parma e Concorrenza Agguerrita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter: Leoni obiettivo complicato. Spuntano due alternative più accessibili

In questa notizia si parla di: inter - leoni - obiettivo - complicato

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Annunciato Chivu allenatore dell'Inter, rebus sul vice, il mercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata,... Vai su Facebook

Inter-Parma, asse caldissimo: non solo Bonny e Leoni, sul tavolo altri due nomi; Marotta e Cherubini, asse ex Juve: Parma nuovo serbatoio calciomercato Inter, Chivu è solo l'inizio; Inter, pressing col Parma per Bonny e Leoni. E, nonostante le parole, Hojlund vuole l’Italia.

Leoni, Inter forte e più avanti delle altre: “Ma il Parma fa sapere di non sedersi per meno di…” Si legge su fcinter1908.it: Un primo incontro tra le dirigenze è andato in scena due giorni fa per parlare di Bonny e Leoni, due richieste precise di Chivu ...