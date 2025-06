Calciomercato Inter la società si prepara a salutare Sebastiano Esposito dopo il Mondiale per club

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'addio quasi certo di Sebastiano Esposito, pronto a vivere una nuova avventura lontano dai colori nerazzurri. Dopo aver partecipato al Mondiale per club negli Stati Uniti, il giovane talento potrebbe lasciare Milano, con il Como che si fa avanti come possibile destinazione. L’unico scoglio potrebbe essere legato alle ambizioni del giocatore, che potrebbe ripensarci in base alle opportunità future e alla volontà di continuare a crescere.

Con la squadra si recherà negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per club. Poi, però, il suo futuro sarà con tutta probabilità lontano dall’Inter. Sebastiano Esposito si appresta a compiere una nuova esperienza calcistica che si svolgerà forse solo a qualche chilometro di distanza dal capoluogo lombardo. Il Como non ha infatti fatto mistero di essere interessato alle sue prestazioni. L’unico ripensamento potrebbe derivare da una sua performance maiuscola nel Mondiale per club ormai alle porte. Un elemento che potrebbe indurre Christian Chivu a spingere sulla dirigenza del biscione per farlo restare in famiglia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

