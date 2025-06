Calciomercato Inter la Fiorentina vicina ad Asllani? Pedullà fa chiarezza | le ultime

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: la Fiorentina si avvicina a Kristjan Asllani, ex Empoli, con voci insistenti di un possibile trasferimento estivo. Ma cosa c'è di vero? Alfredo Pedullà , noto esperto di mercato, ha fatto chiarezza sui dettagli e le intenzioni delle parti coinvolte. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola e quali potrebbero essere gli scenari futuri per il centrocampista nerazzurro. Le sue parole svelano interessanti spunti di riflessione.

Calciomercato Inter, il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sul futuro di Asllani: i dettagli. Negli ultimi giorni si sono diffusi vari rumors riguardo l'ex Empoli Kristjan Asllani e il suo possibile approdo alla Fiorentina per la prossima estate. Alfredo Pedullà, sul suo sito, ha fornito delle informazioni chiave sul futuro del centrocampista dell' Inter. LE PAROLE DI ALFREDO PEDULLA' – « Kristjan Asllani non ha voluto parlare del suo futuro, si esprimerà dopo il Mondiale per Club che vedrà l'Inter in campo nei prossimi giorni. Di sicuro il centrocampista classe 2002 ha dato grande professionalità e impegno nella sua avventura nerazzurra, poi le scelte potranno anche essere reciprocamente diverse.

