Calciomercato Inter la dirigenza nerazzurra è soddisfatta delle prime mosse | adesso per migliorare la rosa non c’è fretta

Il calciomercato dell'Inter si accende di entusiasmo: la dirigenza nerazzurra, soddisfatta delle prime mosse come gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, guarda con fiducia al futuro. Con la stagione appena iniziata e il Mondiale per Club alle porte, i dirigenti hanno deciso di non affrettarsi, preferendo strategie ponderate per rafforzare la rosa. Nell’attesa di vedere i nuovi talenti in azione, l’Inter si prepara a stupire anche nel torneo mondiale negli Stati Uniti.

Calciomercato Inter, dirigenza soddisfatta delle prime mosse: i nerazzurri hanno già ufficializzato gli arrivi di Sucic e di Luis Henrique, che debutteranno al Mondiale per Club. Nell'Inter, che presto inizierà la sua avventura nel Mondiale per Club, figurano due nuovi acquisti: Petar Sucic e Luis Henrique. La dirigenza nerazzurra ha agito rapidamente per completare queste operazioni, e il torneo negli Stati Uniti offrirà l'opportunità di valutare fin da subito il centrocampista croato e l'esterno brasiliano. Anche se il mercato interista continuerà con ulteriori movimenti, i dirigenti del club si dichiarano soddisfatti di questo avvio.

