Calciomercato Inter il sogno di Chivu è ad un passo | si avvicina il colpo 

Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo: il sogno di Cristian Chivu si avvicina sempre più alla realtà, con un colpo che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione. Tra le trattative più calde c'è quella che riguarda Ange-Yoan Bonny, ormai a un passo dall'Inter grazie all'intensificarsi dei contatti con il Parma. La strategia nerazzurra si fa sempre più chiara: rinforzare l'attacco per conquistare nuovi traguardi. Tutto questo lascia ben sperare i tifosi, impazienti di scoprire quale sarà il prossimo grande acquisto.

Calciomercato Inter, il sogno del neo tecnico Cristian Chivu è ormai ad un passo, si avvicina il colpo per i granata, ecco di chi si tratta e a che punto siamo . Ange-Yoan Bonny si avvicina sempre di più al calciomercato Inter, diventando un obiettivo concreto per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha infatti intensificato i contatti con il Parma, e la trattativa, ormai non più segreta, procede su binari solidi. L’operazione, che inizialmente sembrava potesse chiudersi entro i primi di giugno, è slittata di qualche settimana a causa dei tempi stretti, ma resta tra le priorità della dirigenza interista in vista dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Internews24.com