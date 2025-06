Calciomercato Inter | il Parma fissa il prezzo di Bonny C’è un piano preciso per bruciare Conte

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: il Parma ha fissato il prezzo di Bonny, svelando un piano strategico per superare il Napoli nella corsa all’attaccante francese. Tra trattative intense e mosse studiate a tavolino, i nerazzurri cercano di mettere le mani su un talento emergente che potrebbe cambiare le sorti del reparto offensivo. Ma quali sono i dettagli di questa operazione? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Inter: il Parma fissa il prezzo di Bonny. C’è un piano preciso per bruciare il Napoli nella corsa all’attaccante francese. Il calciomercato Inter è sempre in fermento, e in queste ore le voci si concentrano su un nome specifico che arriva dal Parma: Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è diventato il fulcro delle chiacchierate tra i dirigenti nerazzurri e il club emiliano, delineando uno scenario di mercato intrigante in vista della prossima stagione. I dirigenti dell’Inter, capitanati da Marotta e Ausilio, avrebbero individuato in Bonny il profilo ideale per affiancare, e all’occorrenza, fungere da valida alternativa a Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com