Calciomercato Inter Darmian potrebbe partire in estate | su di lui c’è il Fenerbahce

L’addio di Matteo Darmian all’Inter sembra ormai imminente: il Fenerbahçe di Mourinho si prepara a portarlo in Turchia. Dopo cinque stagioni ricche di successi e prestazioni di alto livello, il difensore classe 1989 potrebbe vivere una nuova avventura lontano da Milano. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un colpo prezioso per qualsiasi squadra, e il suo futuro al momento appare sempre più orientato verso Istanbul.

Calciomercato Inter, in estate Matteo Darmian potrebbe partire per la Turchia. Sul classe 1989 è forte l’interesse del Fenerbahce di Mourinho. Dopo 5 stagioni, 205 presenze, 13 gol e 13 assist, le strade dell’ Inter e di Matteo Darmian potrebbero separarsi. Il rendimento del classe 1989 con la casacca nerazzurra è andato oltre ogni più rosea aspettativa, con l’ex Torino che si è dimostrato un giocatore duttile, affidabile e quindi estremamente utile. Arrivato alla soglia dei 36 anni, però, Darmian potrebbe finire ai margini del progetto tecnico di Chivu,. A questa considerazione va aggiunta la campagna di svecchiamento della rosa intrapresa da Oaktree, che impone delle riflessioni tanto al club quanto al giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Darmian potrebbe partire in estate: su di lui c’è il Fenerbahce

In questa notizia si parla di: inter - darmian - potrebbe - partire

Como-Inter LIVE 0-0: occasione per Van der Brempt, poi Perrone salva tutto su Darmian - Nella 38ª giornata di Serie A, il match Como-Inter termina 0-0, regalando emozioni e spunti interessanti.

? FcInter1908 - Inter in partenza per gli Stati Uniti: arrivati Acerbi, Darmian, i nazionali italiani, Sucic, Mkhitaryan, Valentin Carboni, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Palacios, Sommer, Martinez e Di Gennaro Vai su Facebook

Paventi e Barzaghi (SkySport) - Nel primo allenamento dell’#Inter di #Chivu presente quasi tutta la primavera e i giocatori non in nazionale: Darmian, Acerbi, Valentin Carboni, Mhikitaryan, Palacios, Seba Esposito e i 3 portieri. Bisseck e Calhanoglu a parte pe Vai su X

Inter, Darmian: Per me può essere l’ultima volta e voglio vivermi questi momenti; Chi sono i giocatori dell'Inter che non vedremo mai più in nerazzurro dopo la figuraccia in finale; Barcellona-Inter, Inzaghi perde anche Pavard: le ultime su Thuram.

Inter, in 33 al Mondiale per Club ma poi Chivu perderà pezzi: da Frattesi a Calhanoglu, chi può partire Scrive sport.virgilio.it: Sono 33 i convocati agli ordini di Chivu, ma da Frattesi a Calhanoglu in tanti possono partire.