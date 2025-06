Calciomercato Inter Calhanoglu il Galatasaray fa sul serio

Il calciomercato estivo infiamma le voci intorno a Hakan Calhanoglu, uno dei nomi più caldi di questa sessione. Dopo anni di pettegolezzi, il Galatasaray sembra aver deciso di fare sul serio, puntando con decisione sul centrocampista turco ex Milan. Mentre l'Inter si prepara a valutare le proprie mosse, il futuro di Calhanoglu si fa sempre più incerto, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di sviluppi sorprendenti.

Come succede ormai da diversi anni, Hakan Calhanoglu, è sempre uno dei profili più chiacchierati durante la finestra di mercato estiva. Nelle ultime ore il Calciomercato Inter è stato interessato dalle richieste di diversi club sauditi in merito al turco ex Milan. L'interesse è nato proprio dall'Arabia Saudita, paese nel

