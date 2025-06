Calciomercato Inter Bisseck verso la permanenza | il tedesco vuole rimanere nerazzurro

Yann Bisseck, giovane promessa dell'Inter, sembra aver preso una decisione chiara: voglio restare nerazzurro. Nonostante le sirene di Premier League e le offerte di diversi club, il difensore tedesco si sente a casa a Milano e desidera continuare a far parte del progetto interista. La sua scelta potrebbe rappresentare un elemento chiave per la prossima stagione e, forse, uno dei colpi sorprendenti del calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, Yann Bisseck sembra destinato alla permanenza nonostante i tanti club alla finestra. Il tedesco si trova benissimo a Milano e non vuole partire. Yann Bisseck potrebbe essere una delle grandi cessioni del calciomercato estivo dell’ Inter. Il difensore tedesco è valutato circa 40 milioni di euro e, in Premier League, ci sarebbero diverse squadre interessate. Come riporta TuttoMercatoWeb, però, il classe 2000 partirĂ solo di fronte a una chiara indicazione dell’Inter. Il ragazzo arrivato dall’Aarhus nell’estate del 2023, infatti, si trova benissimo a Milano e lascerebbe i nerazzurri solo per pochissimi club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Bisseck verso la permanenza: il tedesco vuole rimanere nerazzurro

