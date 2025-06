Calciomercato Inter | Asllani in aria di addio? Due possibili sostituti

Il futuro di Asllani con l’Inter è sotto i riflettori, mentre i nerazzurri valutano attentamente due possibili sostituti per rinforzare il centrocampo. Il calciomercato interista è un vero e proprio cantiere aperto, con l’occhio rivolto ai talenti emergenti del Parma, simbolo di una strategia che punta a investire sui giovani promesse del calcio italiano. Riusciranno questi nomi a convincere la dirigenza e a entrare nel cuore dei tifosi? Solo il tempo lo dirà.

del playmaker albanese che non ha convinto pienamente. Il calciomercato Inter continua a essere un cantiere aperto, e l'attenzione dei dirigenti nerazzurri si posa con insistenza sui talenti del Parma. La lista dei giocatori emiliani monitorati dall'Inter è lunga, segno di un dialogo costante e di una strategia ben definita che punta a individuare profili giovani e promettenti, capaci di integrarsi e crescere all'interno del progetto interista. Due nomi in particolare spiccano per il reparto di centrocampo: lo spagnolo Adrian Bernabé e il belga Mandela Keita.