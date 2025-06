Calciomercato estero Thomas Frank è il nuovo allenatore del Tottenham! UFFICIALE l’arrivo del tecnico – il COMUNICATO

Il calciomercato estero si infiamma con una notizia clamorosa: Thomas Frank, il talentuoso tecnico danese, è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham! Dopo aver guidato il Brentford con successo, Frank si prepara a scrivere il suo prossimo capitolo in Premier League, affrontando una sfida importante e ricca di aspettative. L’arrivo del 51enne ex Brentford segna un nuovo entusiasmante capitolo per i Spurs, pronti a rilanciarsi sotto la sua guida esperta.

Si chiama Thomas Frank il nuovo allenatore del Tottenham che ha scelto il 51enne danese ex Brentford come sostituto di Ange Postecoglou. Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare il nuovo allenatore che prenderà in mano una squadra reduce .

Calciomercato estero, Tottenham: Postecoglu sempre più in bilico! Contattato Thomas Frank per la panchina - Il Tottenham Hotspur è in un momento cruciale e la situazione di Ange Postecoglou si fa sempre più precaria.

