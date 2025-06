Calciomercato estero l’annuncio di Gyokeres | Parlerò quando sarà il momento giusto Ecco cosa sta accandendo per il suo futuro

Il calciomercato estero si anima con un nuovo capitolo: Viktor Gyökeres rompe il silenzio, promettendo di parlare «quando sarà il momento giusto». Le parole del presidente dello Sporting Lisbona hanno acceso la scena, ma l’attaccante svedese risponde prontamente su Instagram, lasciando tutti con il fiato sospeso. Quale direzione prenderà il suo futuro? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le possibili svolte di questa intricata vicenda.

Dopo le parole della giornata di ieri del presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, sul futuro di Viktor Gyökeres con toni piuttosto accesi ai microfoni di A Bola è arrivata su instagram la pronta risposta dell'attaccante .

