Calciomercato estero Brighton | ufficiale l’acquisto per 40 milioni del classe 2006 Kostoulas! Hurzeler | Ci darà diverse opzioni

Il calciomercato del Brighton si infiamma con l’acquisto ufficiale di Charalampos Kostoulas, talento classe 2006 proveniente dall’Olympiacos. Un investimento da 40 milioni che sottolinea la volontà del club di puntare sui giovani e rinforzare la rosa per la Premier League. Con le dichiarazioni del nuovo tecnico, il futuro del promettente attaccante si prospetta ricco di opportunità e successi. Scopriamo insieme tutte le opzioni per il suo debutto e crescita in Inghilterra.

Calciomercato estero, Brighton: ufficiale l’acquisto, per 40 milioni, del classe 2006 Kostoulas! Le dichiarazioni del nuovo tecnico Colpo in entrata a suon di milioni del Brighton che ha chiuso e ufficializzato, con il comunicato ufficiale che segue, nelle scorse ore l’arrivo del giovane attaccante Charalampos Kostoulas. Classe 2006, ex Olympiacos, Kostoulas raggiungerà la Premier e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Brighton: ufficiale l’acquisto, per 40 milioni, del classe 2006 Kostoulas! Hurzeler: «Ci darà diverse opzioni»

UFFICIALE - Brighton, arriva il giovane Kostoulas, il comunicato Da napolimagazine.com: Di seguito, il comunicato: "Siamo lieti di confermare che Charalampos Kostoulas si unirà al cl ...