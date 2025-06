Calciomercato Chiesa torna in Italia | svelata la destinazione

Calciomercato caldissimo: Federico Chiesa sta per tornare in Serie A! Dopo un’esperienza in Premier League con il Liverpool, l’ala italiana ha deciso di riabbracciare le sue radici e il suo cuore batte forte per il ritorno nel massimo campionato italiano. Le pretendenti sono molte, ma un club in particolare si prepara ad accoglierlo a braccia aperte. Al momento c’è un club...

Si fa sempre più concreto il ritorno in Italia di Federico Chiesa. Un club di Serie A è pronto a riaccogliere in patria l'ala del Liverpool. La Serie A si appresta a riabbracciare uno dei suoi talenti più luminosi degli ultimi anni: Federico Chiesa. Dopo un'annata deludente in Premier League con il Liverpool, il classe '97 spinge per tornare in Italia e su di lui non mancano di certo gli interessi di alcuni club italiani. Al momento c'è un club di Serie A in pole position per riportare Chiesa nel Belpaese. Nei prossimi giorni può arrivare l'accelerata decisiva. Chiesa al Napoli, si può fare: sullo sfondo c'è anche il Milan.

Chiesa, anno duro al Liverpool: ritorno in Italia? Ecco la posizione dei Reds sull’ex Juve - Dopo una stagione difficile al Liverpool, con pochi titoli a causa di problemi fisici, Federico Chiesa sta valutando il suo futuro.

