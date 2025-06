Calciomercato Cagliari una big punta Caprile! Il portiere potrebbe già partire per sostituire questo giocatore

Il calciomercato del Cagliari si infiamma: tra obiettivi di rilievo in Serie A e in Coppa Italia, la società sarda punta a rinforzare la rosa con scelte mirate. Tra i nomi in evidenza spicca Elia Caprile, talentuoso portiere classe 2001, considerato pilastro per il futuro. Tuttavia, il club potrebbe anche decidere di liberarsi di un big, puntando su una nuova grande opportunità. La strategia prende forma: quale sarà la prossima mossa?

Il Cagliari guarda già alla prossima stagione, tra obiettivi in Serie A e Coppa Italia, e punta a consolidare la rosa partendo dai riscatti. Tra i nomi prioritari spicca quello di Elia Caprile, portiere classe 2001, protagonista di una stagione.

Napoli Cagliari LIVE: su quali giocatori punta Conte, svelate le formazioni ufficiali - Napoli-Cagliari in diretta, una sfida decisiva per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. Con il primo posto in palio, i tifosi attendono di scoprire le formazioni ufficiali e le scelte di Conte, mentre seguono con entusiasmo sintesi, moviola e cronaca del match.

#KissKissNapoli rivela: il #Cagliari riscatterà Elia #Caprile! Il club rossoblù è pronto a versare nelle casse del #Napoli gli 8 milioni pattuiti . Dopo l'ottima stagione in Sardegna, Caprile potrebbe però essere ceduto per finanziare il mercato . #Calciomercato Vai su Facebook

Calciomercato Cagliari, anche il Genoa sulle tracce di Caprile: ecco il punto della situazione - Cagliari; Cagliari, Piccoli e Caprile verso la permanenza: il punto sui prestiti; Calciomercato Cagliari: Giulini lavora per il riscatto di Caprile, Adopo e Piccoli. Il punto - Cagliari News.

Calciomercato Cagliari, questione riscatti. Quale sarà la scelta su Piccoli, Adopo e Caprile? Le ultime Da cagliarinews24.com: I rossoblù dovranno prendere una decisione, quale sarà la scelta su Piccoli, Adopo e Caprile?