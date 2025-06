Calciomercato | Bologna e Juventus riaprono i dialoghi per Mbangula e Beukema

Il calciomercato tra Bologna e Juventus si risveglia, segno di un possibile disgelo dopo un anno di tensioni e promesse infrante. Le due squadre, un tempo divise da ferite profonde, stanno ora riaccendendo i dialoghi, con l'obiettivo di trovare un equilibrio che possa favorire entrambe. La recente ripresa delle trattative su Samuel Mbangula e Beukema rappresenta un passo importante verso una stagione ricca di sorprese e nuove opportunità . La trattativa è ormai avviata: cosa ci riserverà il futuro?

Prove di disgelo, tra Bologna e Juventus. Un anno fa, la grande frattura con il club bianconero e la promessa che da Bologna nessuno sarebbe partito in direzione Torino, dopo lo strappo con Thiago Motta e Giuntoli. Con gli arrivi di Tudor e Comolli a Torino si è aperto un nuovo ciclo dirigenziale e tecnico e le societĂ sono tornate a parlarsi. Ha mosso il primo passo il Bologna, che ha chiesto notizie di Samuel Mbangula (21 anni), esterno sinistro d’attacco belga: sulle sue tracce c’è il Nottingham Forest, ma il suo nome è pure sui taccuini di Sartori e Di Vaio, in caso di cessione di Ndoye, corteggiato dal Napoli: ma il Bologna tratta dai 50 milioni in su e per ora attende novitĂ dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato: Bologna e Juventus riaprono i dialoghi per Mbangula e Beukema

In questa notizia si parla di: bologna - juventus - mbangula - calciomercato

Da Motta a Italiano: cosa insegna alla Juventus la vittoria del Bologna - La vittoria del Bologna in Coppa Italia rappresenta una lezione importante per la Juventus e altri club storici come il Milan, che hanno affrontato stagioni complicate.

Mbangula potrebbe lasciare la Juventus: per lui interesse sia dall’Italia che dall’estero Il bianconero piace molto al Bologna, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube ? Il giocatore è corteggiato anche all’estero: il suo futuro Vai su Facebook

Calciomercato: Bologna e Juventus riaprono i dialoghi per Mbangula e Beukema; Calciomercato Bologna - Nel mirino per l'esterno c'è un esterno della Juventus; Serie A, Bologna-Juventus 1-1: la cronaca del match.

Calciomercato: Bologna e Juventus riaprono i dialoghi per Mbangula e Beukema Da msn.com: Bologna e Juventus tornano a parlarsi: trattative per Mbangula e Beukema.