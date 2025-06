Calcio | ufficiale Kevin De Bruyne al Napoli ‘Benvenuto’

Il mondo del calcio è in fermento: Kevin De Bruyne è ora un nuovo fuoriclasse del Napoli, annunciato dal presidente Aurelio de Laurentiis con entusiasmo e stile regale. L’arrivo del talentuoso belga segna una svolta per i partenopei, pronti a sognare grandi traguardi. Con questa mossa strategica, il club azzurro dimostra di puntare in alto, portando in Italia uno dei centrocampisti più forti al mondo. La stagione promette emozioni e sfide mozzafiato.

Roma, 12 giu. (LaPresse) – Kevin De Bruyne è ufficialmente un giocatore del Napoli. Lo ha comunicato il presidente azzurro, Aurelio de Laurentiis, postando su X una foto nella quale stringe la mano al fuoriclasse belga, accompagnato dal messaggio: “Benvenuto Kevin”. Anche l’account del Napoli ha celebrato l’ingaggio con un immagine nella quale De Bruyne siede su un trono: “Re Kev è qui”, si legge. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: ufficiale Kevin De Bruyne al Napoli ‘Benvenuto’

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

"Pronto, Kevin": il benvenuto di Peppe Iodice a De Bruyne "Here We Go, Welcome", show del comico italiano su Instagram ? La performance è da non perdere #SSCNapoli #KevinDeBruyne #PeppeIodice Vai su Facebook

Per Kevin De Bruyne al Napoli siamo ai contratti. Il Milan è vicino a Samuele Ricci. L’Al-Hilal insiste per Theo Hernández. La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Vai su X

