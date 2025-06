calcio storico carlo conti magnifico messere della finale

Firenze si prepara a vivere un weekend indimenticabile con il Calcio Storico, il tradizionale e affascinante ritorno di un passato glorioso. Sotto la guida del Magnifico Messere Carlo Conti, le sfide tra i quartieri storici prenderanno vita nel cuore della città , unendo storia, passione e festa. Il 24 giugno, giorno di San Giovanni, sarà il culmine di questo spettacolo unico, che incanterà residenti e visitatori. E tutto ciò, tra entusiasmo e tradizione, si concluderà con grande emozione.

Firenze, 12 giugno 2025 - Carlo Conti sarà il Magnifico Messere della finale del Calcio storico fiorentino il 24 giugno, giorno di San Giovanni patrono della città . Il 14 giugno la prima semifinale vedrà sfidarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro gli Azzurri di Santa Croce, mentre il giorno successivo ci sarà la sfida tra i Bianchi di Santo Spirito contro i Verdi di San Giovanni. Tutte le partite si giocheranno nel sabbione di Santa Croce e inizieranno alle ore 18, e sono previsti nell'area diverse modifiche alla circolazione. Come Magnifici Messeri verranno omaggiati, in occasione delle semifinali, i tre campioni della Rari Nantes Florentia (e della nazionale di nuoto) Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo, il tecnico di karate Francesco Puleo fondatore del Team Puleo e come Leggiadra Madonna la pugile Martina Righi.