Calcio De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli

Il calcio italiano si prepara a un nuovo grande capitolo con l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, annunciato dal presidente De Laurentiis con entusiasmo. Il fuoriclasse belga, tra i più talentuosi del mondo, si unisce alla squadra azzurra con un contratto fino al 2027 e una serie di stimolanti obiettivi. Un acquisto che promette emozioni e successi, portando il club a un livello superiore nel panorama internazionale.

Roma, 12 giu. (askanews) – È arrivato il consueto post su X del presidente De Laurentiis: Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il fuoriclasse belga classe 1991 ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Il Napoli, dopo avere assicurato 10 milioni a De Bruyne al momento della firma, garantirà al giocatore uno stipendio annuo di 6 milioni di euro per le prime due stagioni. Qualora il contratto venisse prolungato per un ulteriore anno, l’ingaggio di De Bruyne nella stagione 2027-28 scenderebbe a 5 milioni. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

De Bruyne Napoli, ci siamo: via libera sui diritti d'immagine, cosa manca per l'ufficialità del giocatore accostato anche alla Juventus.

