Calcinari, insediamento da sindaco.

Il nuovo sindaco Gionata Calcinari ha ufficialmente preso il posto di guida della città, segnando un momento di grande importanza e speranza per la comunità. Nonostante l'irrilevanza formale e l'esigua presenza, la cerimonia di insediamento si trasforma in un gesto di unità e rinnovamento, sottolineato dall'applauso caloroso di chi crede nel cambiamento. Doppiamente significativo che ad aiutarlo sia stato l'unico ex sindaco di...

Quand'anche irrituale e nonostante ad accogliere il neo primo cittadino in Comune ci siano qualche dirigente comunale e la Commissione elettorale, la cerimonia di proclamazione del sindaco Gionata Calcinari è un momento solenne, sottolineato dall'applauso caloroso con cui i sodali presenti lo salutano quando indossa la fascia tricolore. Doppiamente significativo che ad aiutarlo a fargliela indossare correttamente sia l'unico ex sindaco di centrodestra, Giovanni Martinelli. "E' emozionante sedersi su questa sedia – dice Calcinari, accomodatosi nel suo nuovo ufficio -, è un onore e un privilegio e sento molto forte il senso di responsabilità anche perché so che le aspettative sono molto alte".

