Calciatori svincolati da Brescia Lucchese e Spal | opportunità per l' Empoli

Con i recenti svincoli di calciatori da Brescia, Lucchese e Spal, si apre una finestra di opportunità imperdibile per l’Empoli. Tra i profili più interessanti ci sono giocatori già noti ai biancazzurri, pronti a rientrare in gioco senza costi di cartellino. Un’occasione da non perdere per rafforzare la rosa e puntare con convinzione alla prossima stagione. E tra questi spicca il difensore Andrea Cistana, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

I fallimenti di Brescia, Lucchese e Spal hanno automaticamente svincolato tutti i loro calciatori, che ora rappresentano una ghiotta opportunità per gli altri club. Tra questi ce ne sono alcuni già in passato seguiti dall'Empoli, che potrebbe quindi tornare alla carica senza dover più sborsare un euro per il loro cartellino. Nel Brescia ci sono il difensore centrale Andrea Cistana (nella foto), classe 1997 e 23 presenze nell'ultima Serie B (un gol), e il più giovane centravanti Gennaro Borrelli ('00), autore invece di 7 reti in 36 partite. Cistana è ormai un veterano della categoria e potrebbe rappresentare un ideale pernio di esperienza per la nuova retroguardia azzurra.

