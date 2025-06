Calafiori ritorna in Serie A | è l’affare Scudetto

Il difensore potrebbe a sorpresa lasciare l’Arsenal per ripartire dal nostro campionato. Un club ci pensa per rinforzare il reparto difensivo Dopo una stagione sicuramente importante con l’ Arsenal, il futuro di Calafiori è tutto da scrivere. Si parla con insistenza di un suo possibile ritorno nel nostro campionato. La sua disponibilità c’è, ma si devono concretizzare alcune situazioni che ad oggi sono tutte da verificare. Si tratta comunque di una pista da seguire con molta attenzione nel corso del calciomercato estivo e per questo motivo ci attendiamo delle novità in davvero poco tempo. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calafiori ritorna in Serie A: è l’affare Scudetto

