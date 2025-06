Calabria Occhiuto indagato lo sfogo veemente dai social | A me corrotto? E’ infamante da me rigore assoluto controllatemi video

Roberto Occhiuto reagisce duramente alle recenti accuse di corruzione che lo coinvolgono, esprimendo tutto il suo sconcerto e la volontà di chiarimenti pubblici. Tra video e dichiarazioni, chiede trasparenza e controllo assoluto sulla sua condotta. È il momento di capire se si tratta di un attacco ingiusto o di una vera svolta nel panorama politico calabrese. La vicenda tiene con il fiato sospeso l’intera regione.

Roberto Occhiuto indagato per corruzione, Calabria, Occhiuto indagato, lo sfogo veemente dai social: "E' infamante, da me rigore assoluto, controllatemi" (video) per esprimere tutto il suo sconcerto: «A me corrotto? Controllatemi tutto». Nel video fa riferimento a un'inchiesta della Procura di Catanzaro che coinvolgerebbe anche altre persone. Il suo è lo sfogo di una persona che mai avrebbe pensato di finire n el tritacarne. Il suo sfogo: "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere – dice Occhiuto -. P er la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone".

Calabria, il presidente Occhiuto sui social: “Sono indagato per corruzione” - Un terremoto scuote la politica calabrese: il presidente Roberto Occhiuto è sotto indagine per corruzione, un evento senza precedenti che ha catturato l'attenzione sui social.

L'INDAGINE IN REGIONE | A notificare l’avviso di garanzia al presidente Occhiuto, venerdì scorso, sono stati gli uomini della Finanza coordinati dalla Procura di Catanzaro Vai su Facebook

