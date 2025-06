Cala il gelo | Giambruno e Meloni cosa succede tra i due al saggio della figlia

L’aria tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si fa tesa al saggio della figlia Ginevra. Nonostante la separazione turbolenta e i recenti fuorionda, il legame con la piccola resta forte, ma le tensioni tra i genitori si fanno sentire. La loro presenza insieme ha acceso i riflettori sulla complessità della storia, lasciando tutti con il fiato sospeso su come evolverà questa difficile dinamica familiare.

