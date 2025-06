Cairo iniziato il rilascio degli italiani Pro Pal bloccati in aeroporto | dovevano partecipare a manifestazione a Gaza

In un'operazione delicata e in continua evoluzione, Cairo ha avviato il rilascio degli italiani Pro Pal bloccati all'aeroporto, pronti a partecipare a una manifestazione a Gaza. La Farnesina, con il ministro Antonio Tajani, assicura un monitoraggio costante, con team dedicati pronti a offrire assistenza e dialogare con le autoritĂ locali. La situazione si svela come un delicato equilibrio tra tutela dei cittadini e rispetto delle dinamiche geopolitiche, rendendo questo episodio un punto di svolta cruciale.

La Farnesina è impegnata a tenere sotto controllo la situazione, come confermato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "C'è un funzionario dell'ambasciata e un team del consolato per assistere tutti gli italiani che sono lĂ e interloquire con le autoritĂ locali". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cairo, iniziato il rilascio degli italiani Pro Pal bloccati in aeroporto: dovevano partecipare a manifestazione a Gaza

In questa notizia si parla di: cairo - iniziato - rilascio - italiani

Gli effetti della propaganda putinista a reti unificate. Il 41% degli italiani - anche dopo che Zelensky ha offerto un cessate il fuoco e Putin ha rifiutato - pensano che le colpe siano condivise o di Zelensky. L’irrensponsabilità dei media è il vero rischio democratic Vai su Facebook

March to Gaza, italiani bloccati al Cairo e rimpatriati. Media: Israele pronto a colpire l'Iran - Torino, al Regina Margherita ricoverati 3 bimbi palestinesi; Così il governo vuole boicottare la marcia per Gaza; Hamas libera altri tre ostaggi nello scambio con Israele che libera 183 palestinesi dalle carceri - Il primo ministro israeliano Netanyahu inizierà i colloqui sulla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza lunedì a Washington.

Rilasciati 35 attivisti italiani Pro Palestina al Cairo: altri 7 rimpatriati, tra loro anche studenti e docenti msn.com scrive: Sono stati rilasciati 35 degli attivisti Pro Pal italiani bloccati all’aeroporto del Cairo per partecipare alla marcia internazionale per Gaza.