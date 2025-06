Caduta per Remco Evenepoel al Giro del Delfinato | il momento dell’incidente e il distacco

Un episodio che ha scosso il Critérium du Dauphiné, quando a soli 700 metri dalla linea d’arrivo Remco Evenepoel, leader indiscusso, è scivolato in modo inaspettato. Fortunatamente senza conseguenze fisiche, il belga si è rialzato rapidamente, continuando il suo cammino con determinazione e parlando tranquillamente con un compagno. Un momento di suspense che ha sottolineato quanto nel ciclismo nulla sia scontato, dimostrando la resilienza di Evenepoel.

Nella quinta tappa del Critérium du Dauphiné, con partenza da Saint-Priest ed arrivo a Mâcon dopo 183 km, vinta dal britannico Jake Stewart, è caduto, senza alcuna conseguenza fisica, il belga Remco Evenepoel, leader della classifica generale. Ad una rotonda che obbligava il gruppo a fare inversione ad U, Evenepoel è scivolato a 700 metri dal traguardo, si è rialzato subito, ed è giunto all’arrivo parlando con un compagno di squadra, quasi sorridendo, dunque non ci sono state conseguenze fisiche. Il belga è giunto all’arrivo con un ritardo di 1’17” dal gruppo principale, ma dal momento che la caduta è arrivata a meno di 3 km dal traguardo, il distacco è stato neutralizzato, dunque annullato, e quindi Evenepoel ha regolarmente mantenuto la maglia di leader della generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Caduta per Remco Evenepoel al Giro del Delfinato: il momento dell’incidente e il distacco

In questa notizia si parla di: evenepoel - remco - caduta - giro

Remco Evenepoel: “Sorpreso dei distacchi, bella reazione in salita. Vittoria per Lefevere” - Remco Evenepoel, sorprendente protagonista della cronometro del Giro del Delfinato, ha dimostrato di essere in grande forma, infliggendo distacchi significativi ai suoi rivali più acclamati.

Non corre da inizio maggio Remco Evenepoel, da quando ha vinto la cronometro del Giro di Romandia. Ora, come dice lui, è «felice di tornare in azione». Vai su Facebook

Giro del Delfinato 2025, volata vincente di Jake Stewart! 5° Jonathan Milan, Remco Evenepoel resta in Giallo nonostante una caduta nel finale; Remco Evenepoel manda un messaggio chiaro a Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar; Ciclismo, Evenepoel torna dopo il grave infortunio e conquista subito la Freccia del Brabante.

Giro del Delfinato 2025, volata vincente di Jake Stewart! 5° Jonathan Milan, Remco Evenepoel resta in Giallo nonostante una caduta nel finale Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.