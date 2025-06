Cadono rami in strada paura tra i passanti | strada chiusa

Una scena di caos e preoccupazione si è manifestata in Viale Augusto, Fuorigrotta, a Napoli, dove grandi rami sono improvvisamente caduti durante l'ora di punta. La strada è stata temporaneamente chiusa, creando panico tra passanti e cittadini. Un incidente che ha sconvolto la routine quotidiana, lasciando tutti in attesa di risposte sulle cause e sui provvedimenti necessari per garantire la sicurezza.

Paura in Viale Augusto, quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove enormi rami sono caduti da un albero in pieno orario di punta. Il crollo è avvenuto nell'orario della pausa pranzo, quando i lavoratori degli uffici e studenti, ricercatori e docenti della sede della Federico II affollano bistrot e bar. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cadono rami in strada, paura tra i passanti: strada chiusa

