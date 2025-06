Cade nel vano dell' ascensore e rischia la paralisi ma mente per evitare il sequestro della casa

Cade nel vano dell’ascensore rischiando la paralisi, ma sceglie di mentire per evitare il sequestro della casa. È la sera del 30 maggio quando un’Audi bianca si ferma davanti all’ospedale San Paolo di Milano. Una donna, apparentemente sconvolta, scende e racconta di aver trovato una 68enne ferita gravemente, forse investita da qualcuno, e se ne va. Mentre la 68enne...

Sopralluogo nella nuova casa a Milano, cade nel vano dell’ascensore: grave una 68enne. Il capocantiere: «Investita da un’auto» Secondo msn.com: La donna stava facendo un sopralluogo con il marito nella villetta in costruzione al quartiere Barona: è caduta nel vano ascensore.