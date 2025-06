Cade l' accusa di stupro contro Harvey Weinstein Ma rischia 25 anni

La battaglia legale di Harvey Weinstein si infittisce: dopo la condanna per aggressione sessuale, l’accusa di stupro cade, ma il rischio di una pena fino a 25 anni rimane. I giudici hanno stabilito la colpevolezza solo su alcuni fronti, lasciando aperti nuovi scenari. Una vicenda complessa e carica di implicazioni che ancora tiene il mondo con il fiato sospeso. Resta dunque da vedere quale sarà il seguito di questa intricata vicenda giudiziaria.

Ieri i giudici avevano giudicato l'ex re di Hollywood colpevole per il reato di aggressione sessuale, ma non hanno trovato l'accordo su questo caso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cade l'accusa di stupro contro Harvey Weinstein. Ma rischia 25 anni

In questa notizia si parla di: cade - accusa - stupro - harvey

Tagliò la strada all’ex socio per un debito: in appello cade l’accusa di tentata estorsione, prosciolto un 60enne napoletano - In un caso di vendetta e tensione, un 60enne napoletano è stato prosciolto in appello dall'accusa di tentata estorsione dopo aver tagliato la strada all'ex socio a Mercogliano.

Cade l'accusa di stupro contro Harvey Weinstein. Ma rischia 25 anni; Weinstein, i Clinton e gli Obama: il “sex gate” diventa un caso politico.

Cade l'accusa di stupro contro Harvey Weinstein. Ma rischia 25 anni Lo riporta ilgiornale.it: Ieri i giudici avevano giudicato l'ex re di Hollywood colpevole per il reato di aggressione sessuale, ma non hanno trovato l'accordo su questo caso ...