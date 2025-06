Cade dalle scale a Cairo Montenotte il 19enne morto non era stato ammesso alla Maturità | ipotesi suicidio

Tragedia a Cairo Montenotte, dove un giovane di appena 19 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Dopo non essere stato ammesso all’esame di Maturità , le ipotesi si concentrano sul gesto estremo: suicidio. Le autorità stanno indagando e hanno rinvenuto un biglietto d’addio, un messaggio che getta ancora più inquietudine su questa dolorosa vicenda, lasciando la comunità sgomenta e in cerca di risposte.

Un 19enne è morto a Cairo Montenotte: ipotesi suicidio dopo la mancata ammissione alla Maturità . Indagini in corso, trovato un biglietto d'addio.

