Cade dalla bici e batte la testa | Filippo Turla muore in ospedale dopo 13 giorni di ricovero

Un tragico incidente ha colpito Filippo Turla, 50 anni, vittima di una caduta in mountain bike che gli è costata la vita dopo oltre due settimane di agonia in ospedale. La sua forza e il suo spirito si sono spenti nel cuore di Bergamo, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La storia di Filippo ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di valorizzare ogni momento. Continua a leggere per scoprire la sua storia e i dettagli di questa tragica vicenda.

Filippo Turla è deceduto nella mattinata del 12 giugno all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 50enne era stato soccorso lo scorso 31 maggio a Entratico dopo una caduta dalla mountain bike che gli aveva procurato un gravissimo trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: filippo - turla - ospedale - cade

Sarnico, muore dopo 15 giorni di agonia il ciclista Filippo Turla - Filippo Turla, 50 anni di Sulzano e Trescore Balneario, ci lascia dopo 15 giorni di agonia, vittima di una tragica caduta in bicicletta a Sarnico.

Cade dalla bici e batte la testa: Filippo Turla muore in ospedale dopo 13 giorni di ricovero.

Cade dalla bici e batte la testa: Filippo Turla muore in ospedale dopo 13 giorni di ricovero Come scrive fanpage.it: Filippo Turla è deceduto nella mattinata del 12 giugno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.