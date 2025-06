Cade anche l’ultimo dogma del vino fermo | l’annata Il multi-vintage non è più un tabù neppure in Italia

In un mondo in continua evoluzione, anche il più radicato dei dogmi vinicoli cade, incluso quello dell’annata e delle etichette multivintage. Le aziende stanno sperimentando nuovi approcci per affrontare il cambiamento climatico, ispirandosi all’esperienza dello Champagne, famoso per le sue cuvée di diverse annate. Un'evoluzione che potrebbe rivoluzionare anche i vini fermi, aprendo scenari sorprendenti e innovativi nel panorama enologico.

Assemblando più annate, le aziende provano ad affrontare il cambiamento climatico. L'esempio dello Champagne e la sua applicazione anche ai vini fermi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Cade anche l’ultimo dogma del vino fermo: l’annata. Il multi-vintage non è più un tabù (neppure in Italia)

