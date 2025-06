Cadaveri di Villa Pamphili il cerchio si stringe Entro 48 ore i nomi di madre e figlia

Roma si avvicina a una svolta nel caso di Villa Pamphili: entro 48 ore, potrebbe emergere l’identità di madre e figlia, vittime di un tragico omicidio che ha sconvolto la città. Gli investigatori, rigorosi e cauti, sono vicini a svelare i loro nomi, portando forse alla luce una verità che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La scoperta cambierà per sempre questa storia, mentre si avvicina il momento di fare piena luce sulla tragedia.

Roma, 12 giugno 2025 – Ancora uno o due giorni e la donna trovata morta a Villa Pamphili potrebbe avere un nome. E come lei la sua bimba di pochi mesi, strangolata . Secondo indiscrezioni che filtrano da fonti inquirenti, gli investigatori sarebbero vicini all’ identificazione di madre e figlia ma non si sbilanciano: aspettano gli ultimi riscontri prima di diffondere i dati anagrafici. Sappiamo che la donna ha tra i 20 e i 30 anni, è alta 1 metro e 64, è bionda e dalla pelle chiara. Sul corpo una serie di tatuaggi che la questura di Roma ha diffuso con un appello ai cittadini. “Se qualcuno la riconosce si faccia avanti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cadaveri di Villa Pamphili, il cerchio si stringe. Entro 48 ore i nomi di madre e figlia

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - madre - cadaveri

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Giallo di #VillaPamphili: nessun segno di violenza sulla madre, la bimba forse strangolata: cacci all’uomo visto insieme a loro nell’area del giardino in cui sono stati ritrovati i cadaveri Vai su Facebook

Villa Pamphili, i cadaveri identificati come madre 40enne e figlia di 6 mesi, no lesioni sulla donna, colpo alla nuca sulla bimba Vai su X

Cadaveri Villa Pamphili, chi è la donna trovata morta: l'ipotesi sulle origini; Madre e figlia morte a Villa Pamphili, nella tenda la chiave per identificare le vittime. La netturbina: ?«Li; Villa Pamphili, il cerchio si stringe. Entro poche ore i nomi dei cadaveri.

Villa Pamphili, il cerchio si stringe. Entro poche ore i nomi dei cadaveri Lo riporta quotidiano.net: Gli investigatori romani vicini a una svolta: si attendono gli ultimi riscontri prima di rivelare l’identità di madre e figlia.